В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 20 мая и до утра 21 мая скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами — до 23-28 м/с.

19 мая, начиная с северных и западных районов, и до 21 мая на территории страны погода изменится, в отдельных местах ожидаются переменные грозовые дожди. В горных и предгорных районах прогнозируется град, передает Центр Гидрометеорологии МЭПР.

Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/с, местами до 28-33 м/с.

В реках повысится уровень воды.