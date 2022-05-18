Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму около 470 долларов, он планирует оспорить это решение.

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен», — написал Додон в Facebook.

По его словам, запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является дискриминационным, антидемократическим, преследует цель искусственного разделения общества.

Додон прикрепил к своему посту фотографию протокола. В нем указано, что нарушитель «носил ленту «Святого Георгия» — общеизвестный символ в контексте действий в виде военной агрессии, военных преступлений и пропаганды или прославления подобных действий». В документе отмечено, что Додону грозит штраф в размере около 470 долларов.