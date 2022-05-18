Есть взаимопонимание по путям развития связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Мы благодарны Литве, ее правительству, президенту за поддержку планов Азербайджана по тесным связям с Европейским Союзом. Конечно, мы должны укреплять двусторонние связи, используя эту хорошую возможность».

«Мы также широко обсудили ситуацию в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Знаю, что после Азербайджана президент посетит Армению. Я уверен, что после завершения этого визита у него сформируется полное представление. Но наша позиция предельно ясна. Мы хотим подписать мирное соглашение с Арменией, хотим нормализовать отношения и перевернуть страницу вражды. Таким образом, господин президент, есть много вопросов, которые нужно обсудить среди членов делегаций», — отметил Ильхам Алиев.