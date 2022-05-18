В результате антитеррористической операции на территории ГБАО погиб один человек из числа силовиков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Таджикистана.

«В результате один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения», — уточнил источник.

Еще 8 человек погибло со стороны боевиков, есть раненые — 11 человек, и более 70 активных членов террористической группы задержаны.

В ходе антитеррористической спецоперации в Горном Бадахшане задержаны десятки членов ОПГ, сообщает пресс-служба МВД.

У оставшихся преступников, их предположительное количество не названо, есть возможность добровольно сложить оружие и подчиниться требованиям правоохранителей.

«Завтра будет поздно», — говорится в заявлении силовиков.