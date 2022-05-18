Истребители ВВС Израиля в ходе учений будут отрабатывать проникновение в воздушное пространство Ирана и удары по иранским ядерным объектам, сообщает Times of Israel.

Эти маневры станут частью учений Chariots of Fire, стартовавших ранее в мае.

В маневрах ВВС Израиля с участием десятков истребителей также впервые должны принять участие ВВС США, которые будут дозаправлять израильские самолеты в воздухе.

Times of Israel отмечает, что на случай возможного конфликта ВВС Израиля придется найти способ поражать иранские ядерные объекты, находящиеся глубоко под землей. Также ВВС Израиля нужно быть готовыми преодолеть иранскую противовоздушную оборону и выдержать ответный удар Ирана и его союзников в регионе.

Между тем, в учениях Chariots of Fire задействуют почти все подразделения армии обороны Израиля. Военные будут тренироваться для возможных боев на северных границах Израиля, в том числе против поддерживаемой Ираном ливанской шиитской группировки «Хезболла».