Армения стоит перед непростым выбором. Наблюдая за международной обстановкой, усилением антироссийской, русофобской риторики в странах Запада, особенно проявившейся на фоне проведения Москвой «специальной военной операции» в Украине, Ереван выжидает, когда может окончательно предать российские национальные интересы. Об этом в беседе с Minval.az сказал специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.

Именно с этим, по мнению политолога, связаны очередные намёки и обвинения Никола Пашиняна в адрес стран, входящих в ОДКБ, в том, что они не помогли Еревану и позволили Азербайджану вернуть под свой контроль Карабах.

«Эти армянские «обидки» как никогда сейчас способствуют блоку НАТО и той же Франции, которая выступает рупором антироссийской политики всего Евросоюза. Можно много говорить о переменчивости настроений армянского политического истеблишмента, но совершенно очевидно, что в тяжёлые времена для своих основных гарантов безопасности эта страна или элиты, как в случае с Османской Империей, предавали интересы союзников и заключали договора с теми, кто больше всего обещал», — заявил Михайлов.

Как сейчас поступит Армения?

Судя по всему, считает эксперт, осталось ждать немного, чтобы это понять. Более того, заявленные 6 пунктов, которые должен исполнить Баку для того, чтобы Ереван пошел на условия мирного договора, предложенного Москвой — абсолютно неприемлемы для обсуждения ни для Баку, ни для главного модератора миротворческого процесса — России.

«Пашинян ссылается в своих требованиях на несуществующую МГ ОБСЕ и древние Хельсинские соглашения, которые в нынешней обстановке являются уже забытым прошлым, где Россия ни при каких условиях не станет привлекать бывших западных партнеров, а сейчас фактически – противников — к карабахскому урегулированию», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров