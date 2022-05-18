Анкара ожидает от союзников по НАТО учета требований национальной безопасности Турции и поддержки по данному вопросу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре, передает «Анадолу».

По его словам, блок НАТО сегодня стремится усилить свой Восточный фланг на фоне войны между Россией и Украиной.

«Расширение НАТО значимо по мере уважения к интересам Турции», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, попытки обесценить значимость НАТО в сфере безопасности недопустимы.

«Как можно ожидать (Швецией – ред.) от Анкары поддержки в вопросе вступления в НАТО, не выдавая Анкаре террористов? Турция входит в число стран, которые на деле вносят наибольший вклад в миссии НАТО. Однако, это не означает, что мы будем безоговорочно соглашаться с любой инициативой», — сказал президент.

Эрдоган отметил, что единственное, чего ожидает Анкара от союзников по НАТО – уважения к шагам по обеспечению безопасности границы Турции.

«Наша страна всегда выполняла свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем, на наш взгляд, ожидать от Турции поддержки заявки на вступление в НАТО и при этом пособничать террористам, как минимум, — показатель непоследовательности», — сказал президент.

Турецкий лидер сообщил, что в понедельник в Анкару планировала прибыть делегация с целью обсуждения темы расширения НАТО. «Террористы и их пособники все еще открыто разгуливают в Швеции. Мы не можем сказать «да». Поэтому, не стоит утруждаться и приезжать», — сказал президент.