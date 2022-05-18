Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу годовщины депортации крымскотатарского народа.

«В 1944-м году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой, в Крым. Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы якобы не выдержим.

А мы выдержали. И боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа!»