Важно учесть то, что позиции ЕС и НАТО не являются тождественными друг другу. Есть некая разность позиций. Хотя Москва заявляет, что большой разницы не видит. Что касается непосредственно вступления в НАТО Швеции и Финляндии, то мы видим, что с российской стороны нет какой-то общей скоординированной позиции по данному вопросу. Если же попытаться суммировать заявления Рябкова, Пескова и самого Путина, то можно сделать вывод, что в целом Россия не считает сам факт вступления в НАТО Швеции и Финляндии для себя критической угрозой. Критической, судя по заявлению Путина, она станет для России в том случае, если военная инфраструктура НАТО распространится на эти страны. Об этом в беседе с Minval.az рассказал австрийский политолог Александр Дубови.

«Конечно вступление в НАТО Швеции и Финляндии изменит ситуацию в Балтийском регионе, усилит напряжение и, скорее всего, Россия попытается разместить там ядерное вооружение. Притом развертывание «Искандеров» является самым простым решением для России, поскольку заниматься передислокацией войск и соответствующей инфраструктуры к границам балтийских государств на фоне войны в Украине является проблематичной для Москвы», — добавил политолог.

На данный момент у России таких ресурсов практически нет, они исчерпаны, считает он.

«На фоне заявлений российской стороны, мне кажется, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии не доведет ситуацию до конкретного противостояния и вооруженной эскалации, поскольку и сейчас она является максимально напряженной. И даже вероятное размещение российских «Искандеров» на границе этих государств наверняка учитывалось Североатлантическим альянсом и вряд ли как-то особенно повлияет на ход событий. НАТО вполне готов к такому повороту событий», — подчеркнул политолог.

Да, граница НАТО с Россией в лице этих стран вырастет на тысячу километров, но вероятность военного конфликта России с альянсом и так присутствует в регионе, считает политолог.

Что касается позиции НАТО, то, по мнению Дубови, в альянсе уверены, что принятие указанных стран в членство повысит их безопасность, а не наоборот.

«Для НАТО возможность принятия в свои ряды этих стран, конечно, очень хорошая новость и это еще раз подтверждает важность существования НАТО как структуры, которую еще недавно европейские политологи называли «ненужной и устаревшей». Другое дело, что у каждой страны НАТО свои интересы, в том числе у Турции, которая позиционирует себя как евразийскую державу. И поскольку Турция считает, что Швеция и Финляндия поддерживают курдов, Анкара до последнего будет выступать против вступления этих государств в НАТО. Однако, думаю, что в конечном итоге некий компромисс будет найден, и Эрдоган в последний момент, изменит свою позицию», — подчеркнул политолог.

В. Мансуров