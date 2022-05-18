С сентября этого года 50 азербайджанских студентов будут учиться в Израиле в аграрной сфере.
Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.
По его словам, учеба молодых специалистов страны за рубежом станет дополнительной поддержкой для развития аграрной сферы.
Министр отметил, что основной целью обучения в рамках обменной программы является изучение, освоение инноваций, технологий, знаний в аграрной сфере в Израиле, а также их применение в Азербайджане.
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