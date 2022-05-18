С сентября этого года 50 азербайджанских студентов будут учиться в Израиле в аграрной сфере.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, учеба молодых специалистов страны за рубежом станет дополнительной поддержкой для развития аграрной сферы.

Министр отметил, что основной целью обучения в рамках обменной программы является изучение, освоение инноваций, технологий, знаний в аграрной сфере в Израиле, а также их применение в Азербайджане.