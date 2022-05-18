Российский бизнесмен Роман Абрамович и правительство Великобритании нашли юридическое решение, которое должно привести к продаже футбольного клуба «Челси», сообщает Вloomberg.

По данным источника, юристы Абрамовича и правительства нашли общий язык в отношении того, как справиться с долгом клуба в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов перед владельцем «Челси». Абрамович хотел списать этот долг после выставления «Челси» на продажу 2 марта, но санкции правительства Великобритании заблокировали этот процесс из-за замороженных счетов.

Ранее «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций «синих» консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули. Однако продажа клуба оказалась под вопросом после отказа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки.