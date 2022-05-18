Умышленное убийство совершено в поселке Рамана Сураханского района. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах указанного района.

Во дворе собственного дома 17 мая, в 21:20 был убит Габиль Гамбаров (1978 г.р.). Известно, что к убийству причастен зять Гамбарова – Талех Гейдаров (1978 г.р.). Последний напал на свекра с ножом. После содеянного Гейдаров скрылся с места преступления. В настоящее время оперативники 31-го отделения полиции проводят уголовно-розыскные мероприятия по его задержанию. Пока местонахождение разыскиваемого не выявлено.

Что касается мотива преступления, то по предварительным данным известно, что убийство совершено на почве конфликта. Гамбаров по телефону оскорбил Гейдарова, использовав матерные слова в адрес его усопшего отца. В итоге зять не выдержал и с ножом пришел в дом свекра…

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Отметим, что с начала мая в Баку было совершено всего два убийства.

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