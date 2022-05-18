Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы Швеции и Финляндии передали в среду генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе заявки этих стран на присоединение к альянсу.

НАТО приветствует подачу заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, гарантирует скорейшее решение необходимых для этого вопросов, заявил генсек.

Он заявил, что Альянс рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению членства Швеции и Финляндии. По его словам, вступление стран в НАТО усилит систему безопасности Балтики.