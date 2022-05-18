30-й, юбилейный саммит ОДКБ, состоявшийся в Москве, по крайней мере внешне прошел без громких демаршей и публичного хлопанья дверями. Его участники дружно высказались против «односторонних санкций», решительно осудили «попытки фальсификации исторических событий» и выразили серьезную озабоченность в связи с «попытками запретить символику, ассоциируемую с победой над нацизмом», заверили, что «ОДКБ будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов» и т.д. Но вот получилась ли «демонстрация единства» — вопрос открытый.

Как раз накануне московской встречи в фокусе внимания был визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию и его переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, где была подписана декларация о стратегическом партнерстве и в ходе переговоров уделено большое внимание транскаспийскому маршруту, идущему через Азербайджан в обход России. Казахстан, как констатировали многие, в том числе и Мinval.az, Казахстан, несмотря на «показательное десантирование» миротворцев ОДКБ в январе нынешнего года, планомерно дистанцируется от России, причем практически во всех сферах. А сразу же после саммита состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Казахстана — Ильхам Алиев поздравил Токаева с днем рождения. Но на фоне геоэкономических подвижек и направленное президенту Казахстана приглашение посетить Азербайджан, и то, что предложение это было с благодарностью принято, получает уже далеко не только «протокольное» прочтение.

Еще одной серьезной проблемой обещает стать Афганистан. На таджикско-афганской границе уже стреляли. Судя по всему, талибы оказались куда более беспокойными соседями, чем предполагалось. А это уже прямая и явная угроза не только для Душанбе. Связана ли перестрелка на границ с беспорядками на Памире, где уже пытались штурмовать здание областного МВД — вопрос открытый. Но если в Таджикистане «рванет» всерьёз, «погасить» ситуацию для ОДКБ будет ой как нелегко. Особенно с учетом конкретики — растянутые пути снабжения, очень трудный для борьбы с боевиками горный рельеф и — будем реалистами — острый дефицит военных ресурсов у России. На которую возлагаются все надежды и которой уж точно не с руки одновременно с украинской войной втянуться еще и в таджикскую. Где в начале девяностых уже пережили внутренний конфликт, и не сдетонирует ли он заново на фоне возможной нестабильности на афганской границе — вопрос открытый. А это уже не пашиняновское хныканье. Азербайджан — и в ОДКБ это прекрасно знают — границ Армении не нарушал, и 44-дневная война, и приграничные стычки, когда армянских солдат в прямом смысле слова гнали пинками, шли за пределами признанных границ Армении и, соответственно, зоны ответственности «кремлевского НАТО». А вот Таджикистан — уже другая статья, и если Душанбе придётся разбираться своими силами, это будет сильнейший удар по имиджу блока. А такой вариант как минимум не исключен.

И, наконец, возможно, наибольшую пищу для размышлений дает даже не то, что было указано в итоговом заявлении, а то, чего в нем не появилось. Парадоксально, но в этом документе никоим образом не указана «спецоперация» в Украине. Генсек ОДКБ Станислав Зась после окончания саммита официально заявил: «Вопрос о каком-либо участии или подключении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался». Вряд ли имеет смысл объяснять, как сильно Москве бы хотелось заручиться поддержкой союзников по ОДКБ — а ее нет от слова «совсем». Ну, может, за исключением Армении, которая передала России самолеты и, судя по просочившимся в соцсети фотографиям, бронетехнику. Непосредственно же участвовать в войне не спешит никто — даже Беларусь. Тем более никто не спешит ни признавать «независимость» «ЛДНР», ни открыто выступать в поддержку «спецоперации».

Наконец, «завис» и вопрос с санкциями. Их как бы осудили, но вот обещания совместно противостоять рестриктивным мерам, как это было в итоговых документах переговоров Путина с Пашиняном, в итоговом заявлении саммита ОДКБ не появилось. Влетать под «вторичные санкции» Запада партнеры России по ОДКБ не желают.

И уж совсем карикатурной оказалось на этом фоне попытка предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ. Обсуждавшаяся на протяжении нескольких лет тема расширения блока, появления там стран-наблюдателей и т.д. планомерно «заглохла», и стремление реанимировать вопрос в формате «статуса наблюдателя для СНГ» слишком уж напоминает попытку изобразить хорошую мину при плохой игре.

И самое главное, на фоне всех своих политических и экономических неприятностей РФ уже не выглядит привлекательным «интеграционным ядром». Что понятным образом подстегивает центробежные тенденции: чем хуже идут дела у российской армии на фронте и чем сильнее политическое и экономическое давление проукраинской коалиции на РФ, тем заметнее будет стремление партнеров по ОДКБ держаться подальше не только от украинской войны с российской стороны, но и от России. Процесс этот, конечно, будет медленным и осторожным, в столицах понятным образом опасаются попыток Москвы «наказать» своих соседей за самоуправство, но общий тренд уже ясен. И вряд ли у Кремля есть шанс его переломить.

Нурани, обозреватель Minval.az