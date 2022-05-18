Из Сбербанка, крупнейшего банка России, массово увольняются топ-менеджеры. В понедельник стало известно об увольнении вице-президента, руководителя SberCIB (бывшая Тройка Диалог) Андрея Шеметова, а во вторник ушли сразу три члена правления, пишет Frank Media.

В банке утверждают, что это происходит в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка, но издание со ссылкой на источники пишет, что банкиры просто боятся санкций.

«После того, как правление ВТБ и ФК Открытие полным составом отправилось в санкционные листы, у людей сдают нервы — у многих активы и семьи в Европе. Они привыкли к определенному образу жизни и не хотят его терять», – сказал один из собеседников.

Массовые увольнения в Сбербанке начались после нападения России на Украину.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис то ли накануне, то ли сразу после начала войны уехал в США. Позже уволились также старший вице-президент Давид Рафаловский (курировал технологический блок) и старшая вице-президент Юлия Чупина (стратегия и HR).