За угрозы применения ядерного оружия Россия должна быть исключена из Совета безопасности ООН. Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании, бывший министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Уилсон.

Запад должен дать понять России, что будет защищать себя, считает политик.

«Я уверен, что Организация Объединенных Наций в первую очередь должна исключить Россию из Совета Безопасности», — заявил Уилсон. По его мнению, это даст понять РФ, что она получит противодействие своим угрозам.