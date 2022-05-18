Украинские войска, вместо того, чтобы выстраивать оборону под Харьковом, перешли в контрнаступление и откидывают противника от областного центра.

Таким образом план россиян рушится, рассказал офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире национального телемарафона.

«…Украина вместо того, чтобы строить оборону под Харьковом, перешла в контрнаступление и откидывает врага от Харькова. Тем самым рушится план россиян…», — заявил он.

По его словам, те силы РФ, которые должны были сковывать защитников Украины, отступают и оголяют фланг войск на Изюмском направлении.

«…вместо того, чтобы заблокировать украинские Вооруженные силы, россияне сняли свои силы с Изюмского направления и перебросили под Харьков», — подчеркнул офицер.