Пожар в трехэтажном жилом здании, расположенном по улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку, потушен. Данную информацию приводит пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, сгорели две квартиры.
Согласно информации Генпрокуратуры АР, в результате возгорания погибла Элен Абдулабекова, 1948 года рождения, которая проживала на втором этаже сгоревшего дома.
***
Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме возле Зимнего парка. Осуществляются меры по полному тушению пожара.
***
В Баку в жилом доме возле Зимнего парка произошел пожар. На место прибыли сотрудники пожарной охраны МЧС. Ведется тушение пожара.
Добавить комментарий