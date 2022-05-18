Пожар в трехэтажном жилом здании, расположенном по улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку, потушен. Данную информацию приводит пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, сгорели две квартиры.

Согласно информации Генпрокуратуры АР, в результате возгорания погибла Элен Абдулабекова, 1948 года рождения, которая проживала на втором этаже сгоревшего дома.

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Сотрудники МЧС локализовали пожар в жилом доме возле Зимнего парка. Осуществляются меры по полному тушению пожара.

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В Баку в жилом доме возле Зимнего парка произошел пожар. На место прибыли сотрудники пожарной охраны МЧС. Ведется тушение пожара.

