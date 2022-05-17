Запад стремился создать условия для установления в России подконтрольного себе режима, однако эти планы сорвала «специальная военная операция» в Украине, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и в целом ряде других государств», — подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва была вынуждена начать «специальную военную операцию», потому что уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам России вышли на уровень, который грозил самой государственности страны и ее существованию. В целом Патрушев обратил внимание, что «мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна».