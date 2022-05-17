На церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

В девятиминутной речи, цитаты из которой приводит The Guardian, Зеленский, в числе прочего, упомянул фильм Фрэнсиса Форда Копполы о войне во Вьетнаме «Апокалипсис сегодня» и «Великого диктатора» с Чарли Чаплином в главной роли, проведя параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в данный момент сталкивается Украина.

«Мы продолжаем сражаться. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать сражаться за нашу свободу», — сказал Зеленский. «Я уверен — диктатор проиграет, — заявил он. — Мы выиграем эту войну. Слава Украине!»

