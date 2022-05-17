В результате наводнений и схода оползней в индийском штате Ассам погибли пять человек.

По данным телеканала Эн-ди-ти-ви, стихия затронула порядка 200 тыс. человек в 20 районах штата. В общей сложности от сильных дождей, которые продолжаются несколько дней подряд, пострадали жители более 650 деревень. Разрушено много домов, затоплены дороги и мосты. Из-за повреждения железнодорожных путей пришлось эвакуировать 2,8 тыс. пассажиров двух поездов. Для помощи пострадавшим власти организовали около 70 временных лагерей, где разместились более 30 тыс. человек.

Спасательные операции продолжаются, ведутся работы по восстановлению дорог и железнодорожных путей.

