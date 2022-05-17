Блогер и режиссер Армен Григорян задержан за публичное унижение национального достоинства граждан.

Данную информацию приводит Служба национальной безопасности Армении.

По версии СНБ, в одном из интервью Григорян унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской областей, поставив под сомнение их национальную принадлежность. В суд уже представлено ходатайство об аресте Григоряна.

В одном из своих интервью режиссер заявил, что жители горных районов – чистокровные армяне, а жители долин – «полукровки и наполовину турки».

