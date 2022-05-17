Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном по широкому кругу вопросов.

Об этом украинский лидер написал в соцсети Twitter.

Глава государства назвал беседу с Макроном «длительной и насыщенной». Украинский президент рассказал о ходе войны и раскрыл детали операции по спасению защитников Мариуполя.

Зеленский также изложил свое видение дальнейших перспектив процесса переговоров с РФ. Отдельно президент поднял вопрос о поставках топлива в Украину в условиях дефицита.

«Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС», – написал Зеленский.

При этом, согласно заявлению на сайте Елисейского дворца, Эммануэль Макрон отметил, что заявка Украины на вступление в ЕС будет рассмотрена на июньском саммите организации.

«Президент республики подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне», — говорится в заявлении.