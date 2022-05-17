Идеология белого превосходства отравляет США, заявил президент страны Джо Байден.

В субботу мужчина устроил стрельбу в американском Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета. Жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое. Нападавшему 18-летнему американцу, задержанному по подозрению в стрельбе, предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. Американские правоохранительные органы подозревают, что стрельба произошла на почве расовой ненависти.

«Белое превосходство – это яд, проходящий через нашу политику», — сказал Байден в Буффало.

Он подчеркнул, что США должны сказать «нет» идеологии белого превосходства. Президент США добавил, что другой причиной случившегося в Буффало стала доступность стрелкового оружия и даже «оружия войны» — подозреваемый в убийстве использовал винтовку с увеличенным магазином AR-15.