Около 250 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей зарегистрировано к настоящему моменту в 22 странах. Об этом заявила во вторник на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук.

«Большинство стран, где выявлен гепатит неизвестного происхождения, находятся в европейском регионе, — отметила она. — Ряд случаев также ожидают подтверждения».

По словам Истербрук, от этого гепатита умерли шесть детей, 26 детям требуется трансплантация печени.

ВОЗ, сказала эксперт, продолжает изучение причин заболевания и активно сотрудничает с различными странами по данному вопросу. Специалисты не выявили связи с вакцинацией от коронавируса, а «основные гипотезы связаны с аденовирусом и коронавирусом», добавила Истербрук.