Участники шествия, организованного оппозиционным движением «Сопротивление», остановились у правительственных дач в Ереване и стали скандировать «Никол – предатель».

«Мы уже неоднократно говорили, что эта дача должна служить народу. Николу осталось жить на этой даче несколько дней. Но, куда бы он ни отправился, мы будем следовать за ним и не оставим его в покое», – сказал один из лидеров движения Ишхан Сагателян.

Оппозиционер заявил, что у премьера нет альтернативы, он должен в скором времени покинуть свой пост без потрясений и кровопролития.



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Стартовало шествие оппозиционного движения «Сопротивление» с площади Франции в Ереване.

Как сообщил один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян, участники шествия направятся по проспекту Баграмяна к улице Прошьяна и вернуться на площадь.

«Мы сделаем небольшую остановку у правительственных дач, поскольку нам есть что сказать», — отметил он.

Сагателян заявил также, что несмотря на заявления полиции о 414 задержанных, только за три часа утренних акций протеста было подвергнуто приводу порядка 600 человек. В тоже время оппозиционер подчеркнул, что полиция проявила беспрецедентную активность, поскольку все сотрудники системы получили премии.



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Родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих вышли во вторник на импровизированную сцену митинга оппозиционного движения «Сопротивление» на площади Свободы в Ереване. Некоторые из них пришли с портретами сыновей. Несколько минут они стояли молча, а участники митинга аплодировали им.

«Мы требуем от Генпрокуратуры и Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна по статье о госизмене, а также отставки главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна», — сказала одна из женщин.

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На площади Франции в Ереване 17 мая начался митинг Движения сопротивления.

В Ереване со 2 мая начались акции неповиновения. Их участники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, напоминает News.am.

Отметим, что с раннего утра 17 мая представители Движения сопротивления перекрыли многочисленные улицы Еревана. Полицейские подвергли приводу 417 человек.