Украинские защитники уничтожили самоходно-зенитный ракетный комплекс «Бук» вместе с обслугой. Видео с поля боя обнародовали в сети. Об этом сообщает «Общественное Житомир».

На видео видно, как воины уничтожают самоходно-зенитный ракетный комплекс «Бук» вместе с обслугой.

В боевой операции приняли участие артиллеристы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады совместно с 4 отдельной танковой бригадой, 27 реактивной артиллерийской бригадой и специалистами Житомирского военного института имени С. П. Королева.

«Очень хорошо горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Все оккупанты, которые приехали в Украину, чтобы принести сюда «русский мир», навсегда останется на нашей священной земле», — пишет на своей странице в сети Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

