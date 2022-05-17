Генпрокуратура Армении выступила с разъяснениями относительно ходатайства о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по делу о войне и его задержанию.

Родители погибших в ходе 44-денвной войны 17 мая провели акции протеста перед военным управлением Следкома, Апелляционным судом и Генпрокуратуры с требованием срочно расследовать дело о войне и привлечь в качестве обвиняемого Никола Пашиняна.

В Генпрокуратуре отметили, что удовлетворили ходатайство по части проведения полного, объективного и всестороннего предварительного следствия, однако требование о задержании премьера было отклонено.

«Оно было отклонено в связи с тем, что представленная в документе фактологическая база основана лишь на анализах и выводах его авторов. Указанные в ходатайстве обстоятельства все еще подлежат проверке», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с тем, в Генпрокуратуре подчеркнули, что в рамках контроля за производством уже приняты соответствующие меры прокурорского воздействия.