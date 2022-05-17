Азербайджан за 4 месяца текущего года произвел нефтепродуктов на общую сумму в 1 миллиард 160,9 млн манатов.
Этот на 7,2% меньше соответствующих показателей предыдущего года, говорится в сообщении Госкомстата.
Азербайджан за 4 месяца текущего года произвел нефтепродуктов на общую сумму в 1 миллиард 160,9 млн манатов.
Этот на 7,2% меньше соответствующих показателей предыдущего года, говорится в сообщении Госкомстата.
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