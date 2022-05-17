В поселке Рамана Сабунчинского района Баку неизвестный мужчина прямо на улице изнасиловал девушку, возвращавшуюся домой. Об этом Minval.az стало известно в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в ночь на 16 мая, в 00:15 в отношении 24-летней девушки. Насильник сначала избил жертву, а затем изнасиловал ее. В настоящее время сотрудники 14-го отделения полиции работают над выявлением подозреваемого в изнасиловании. Пока по факту никто не задержан.

Отметим, что улицы указанного бакинского поселка, и не только там, ночью плохо освещены, что создает благоприятные условия для разного рода преступников.

Отдел новостей