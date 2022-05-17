В Агентство по развитию экономических зон поступило еще одно обращение от логистической грузоперевозочной компании для осуществления деятельности в качестве резидента в долине Араз, сообщил глава Агентства Эльхан Нуриев.

По его словам, компанией приобретено около 50 грузовых автомобилей, и сейчас создается инфраструктура, чтобы после открытия Зангезурского коридора начать работу.

«Кроме того, местные представительства «FedEX», UPS, «ASE Express» и «Amerikan Express» создали компанию «Карабах Логистик». Основная цель там (в экономической зоне долины Араз -ред.) — создание таможенных складов и формирование собственных хабов в аэропортах Зангилан и Физули, осуществление международных грузоперевозок»,-сказал Эльхан Нуриев.