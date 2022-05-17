В первом квартале этого года в Азербайджане было зарегистрировано 18723 случая смерти, сообщили в Госкомстате.

Отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень смертности на 1000 человек населения снизился с 7,7 до 7,6.