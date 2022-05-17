Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря действиям защитников Мариуполя удалось оттянуть войска РФ от Киева, а также остановить их наступление на Запорожье и Донецкую область. Об этом передает Еспресо.

По словам Резникова, украинские военные выполняли приказ сдерживать 20-тысячную группировку российских войск, чтобы не допустить их атаки на Запорожье и далее на Донецкой области.

«Они все герои, у них сейчас новый приказ — сохранить свою жизнь. Наша главная цель — сохранить жизнь гарнизону защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы теробороны, полиция, пограничники, Нацгвардия, бойцы полка «Азов», — подчеркнул министр обороны.

Он также добавил, что переговоры по гарнизону Мариуполя ведется с привлечением Красного Креста, которые также организуют эвакуация тяжелораненых.