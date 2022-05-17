Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил во вторник, что если Швеция и Финляндия не пересмотрят свою позицию в вопросе поддержки террористических организаций, то они попросту «потеряют время» на подготовку к вступлению НАТО. Так он прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не может сказать «да» членству в Североатлантическом альянсе двух скандинавских стран.

«Многие страны Европы, во главе которых Швеция, оказывают поддержку террористическим организациям. Они не выдали нам ни одного террориста, которых требует Турция. Те, кому важнее террористические организации и собственные предпочтения, а не интересы Турции, пусть осознают собственные ошибки, а если не сделают это, потеряют время», — сказал глава Минюста, выступая в Анкаре. Его цитирует телеканал TRT.

По словам Боздага, Анкара придерживается реалистичной позиции в вопросе членства в НАТО Швеции и Финляндии. «Турция занимает правильную позицию», — сказал министр, напомнив, что Североатлантический альянс не предоставил Турции никакой помощи в 1974 году при проведении операции по высадке войск на Кипр, а также во время военных операций в Сирии, но в то же время «сегодня предоставляет Украине все».

«С 1960-х годов они [в Брюсселе] каждый раз обещали принять в Европейский союз стоящую у его порога Турцию, но постоянно меняли правила игры, несмотря на выполнение ею взятых на себя обязательств. Налицо политика лицемерия в отношении Турции», — заявил министр.

Президент Турции заявил 16 мая, что не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались выдать ей лиц, причастных к деятельности Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической организацией.