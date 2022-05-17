В России разгорается скандал в связи с эфиром ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой, во время которого ведущий российский военный эксперт, экс-начальник группы 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС России, полковник Михаил Ходаренок заявил об угрозе военного разгрома российской армии на территории Украины, призвав Москву к мирным переговорам с Западом.

В ходе эфира Ходаренок заявил, что Украина располагает огромным ресурсом боеспособного военного контингента размером до миллиона человек, который готов отдать свою жизнь, защищая родную страну. Поставки новейшего западного оружия сделают из украинской армии мощную в военном плане группировку, которой по силе победить российские силы.