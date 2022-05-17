Россия не хотела бы вмешиваться в отношения между Турцией, Швецией и Финляндией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Турции на желание этих двух стран вступить в НАТО.

«Дело в том, что Финляндия и Швеция — это страны, которые подали и подают заявку на вступление в альянс, а Турция — это член альянса, и это вопрос отношения между этими странами и внутри самого альянса, мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции России на высказывания Турции.