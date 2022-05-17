ЕС готов оказать Грузии и Молдову такую же поддержку, как Украине, в случае вооруженного конфликта на их территории. Об этом заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель грузинским журналистам в Брюсселе.

«Мы поможем Грузии, чем сможем, чтобы справиться с вызовами. Мы знаем, что Грузия и Молдова ощущают опасность России, и мы будем готовы поддержать их так, как это делаем в случае с Украиной. К счастью, в Грузии и Молдове нет войны», — приводит слова Борреля Первый канал Общественного вещателя Грузии.