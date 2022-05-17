Диалог вновь заполняет собой внутриполитическую повестку страны. Последние несколько дней практически на всех маншетах основных информационных порталов можно встретиться с информацией о встречах заведующего Отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалята Велиева с руководителями функционирующих у нас в стране политических партий.

Радует тот факт, что руководители партий адекватно оценивают ценностную значимость политического диалога и инициатив власти в данном направлении. Более того, есть и такие, кто диалог расценивает не только как фактор конструктивного сотрудничества, но рассматривает диалог в качестве легитимного метода здоровой конкуренции в сфере политических отношений. Позволю себе сказать, что, собственно говоря, в этом и заключается процесс эволюции политического диалога. Диалог в данном контексте выступает демократическим катализатором развития политического плюрализма.

Ценностная значимость политического диалога в том, что он позволяет избежать болезненные стрессы, которые могут создать реальную угрозу не только стабильности, но и устойчивому развитию всей страны. Можно предположить, что отчасти именно поэтому радикалы так злостно выступают против любых попыток развития атмосферы диалога. Ведь в условиях диалога радикализм становится «беззубым».

Любая инициатива, которая «проповедует» атмосферу политического диалога создает благоприятные условия для развития такого значимого института демократии как политическая партия. Слушая комментарии некоторых руководителей политических партий, понимаешь, что политический диалог для них это ко всему прочему еще и механизм самореализации и самоутверждения.

Диалог в политике позволяет быть услышанным. Именно данное свойство диалога имеет незаменимую значимость для поддерживания атмосферы демократических отношений. Поэтому любая инициация политического диалога – это шаг в сторону полноправного партнерства и сотрудничества.

С каждой новой инициативой власти радикализм «ржавеет», а популистские лозунги превращаются в банальность, на которые просто перестают обращать внимание. Таким образом, активное участие партий в подобных инициативах власти указывает также и на эволюцию всей системы политических отношений. Собственно говоря, можно предположить, что процесс формирования новой политической конфигурации, которую анонсировал сам глава государства, как раз и проходит через углубление политического диалога.

Прошу обратить особое внимание на то, что во время вышеупомянутых встреч с руководителями партий обсуждались не только вопросы связанные непосредственно с повседневной практикой партий, но и такие политически значимые темы как: гражданская ответственность, гражданская солидарность, общественная сознательность, углубление демократических традиций, трансформация политических институтов, политическая стабильность, модернизация общества, пропаганда среди молодежи духа патриотизма, политический профессионализм, новая политическая реальность и новый статус региона, глобальные процессы, новые тенденции создаваемые последствиями российского-украинского конфликта и т.д. Согласитесь, что характер обсуждаемых вопросов говорит о том, что это не просто диалог власти и оппозиции, это диалог партнеров, которые совместно ищут максимально эффективные и рациональные варианты разрешения существующих проблем. Поэтому ценностная значимость политического диалога также в том, что диалог позволяет каждому участнику политических процессов быть полноправным субъектом этих процессов. Таким образом, диалог – это универсальный механизм уравновешивания политических статусов.

Более того, ведя диалог непосредственно с руководителями политических партий, власть косвенно инициирует процесс укрепления партийной демократии. Нельзя забывать о том, что партийная демократия делает политику доступным видом деятельности. В этом и заключается философская сущность самой демократии.

Развивая философский контекст, добавим, что диалог имеет созидательное содержание. Следовательно, все те, кто выступает против диалога и пытается всячески уклонить иных, преследуют цель разрушительного характера. Посеять в общественном сознании граждан страны зерно сомнения и способствовать процессу деинтеграции общества – это функциональный антоним содержанию политического диалога. Выводы напрашиваются, а общественный выбор в пользу углубления устойчивых демократических традиций очевиден.

Асиф Адиль