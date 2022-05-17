В 2022 году объем товарооборота Азербайджана с ЕС будет рекордным, заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Европейский союз является самым важным экономическим и торговым партнером Азербайджана. В этом году торговый оборот с ЕС превысит показатель 2021 года и станет рекордным», — сказал Джаббаров во вторник на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Министр также отметил, что за последние 10 лет прямые инвестиции из ЕС в экономику Азербайджана составили 20 млрд (евро – ред.).

«В Азербайджане на сегодня осуществляют свою деятельность порядка 700 компаний из ЕС», — добавил Джаббаров.