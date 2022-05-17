У Украины уже есть свой аналог израильской спецслужбы «Моссад» — доказательством этому являются случаи диверсий на территории РФ на фоне полномасштабной войны. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Мы не заявляем об этом публично. Даже Израиль об этом не заявляет. Но мы видим, как участились взрывы газа, как участились поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской области, Курской области, по которым идет подвоз танков и топлива для снабжения российской группировки войск на Донбассе», — сказал советник главы МВД.