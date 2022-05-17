Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочеству шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну по случаю его избрания на пост президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов. Это проявление большого доверия к вам в вашей стране, высокая оценка ваших заслуг на благо развития и процветания Объединенных Арабских Эмиратов.

Мы придаем большое значение всестороннему развитию отношений между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. В этом году мы будем отмечать знаменательную дату в истории наших двусторонних отношений — 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мне приятно подчеркнуть, что за этот период высокий уровень наших политических отношений сыграл важную роль в расширении сферы нашего взаимодействия, обусловил наше успешное сотрудничество в экономической, энергетической, инвестиционной и других сферах.

Верю, что мы продолжим наши совместные усилия по дальнейшему развитию наших дружеских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, на таком прочном фундаменте, как исламская солидарность, и по углублению нашего сотрудничества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей будущей ответственной деятельности на благо дружественного народа Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в письме.