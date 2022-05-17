Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать некоторые свои акции компании SpaceX для возможного финансирования сделки по покупке Twitter. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

Маск планирует собрать $44 млрд для оплаты сделки по покупке Twitter, что он считает слишком большой суммой, как сообщают источники. Возможным вариантом была бы продажа части акций SpaceX. По информации источника, компания планирует продажу по цене $70 за акцию.

Маск не исключил возможность купить Twitter по цене ниже заявленных ранее $44 млрд.