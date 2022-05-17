Бывший главарь боевиков так называемой «ДНР» Игорь Стрелков заявил, что бойцы терробороны нанесли российским военным даже большие потери, чем ВСУ.

«Извините, в Харькове, когда наша Росгвардия туда заехала? Кто ей нанес самые большие потери? Регулярные ВСУ? Нет!», — возмущается Гиркин.

Он заявил, что это была украинская территориальная оборона.

«Которая стреляла из-за углов, из-за гаражей, из-за окон своих и чужих квартир, с чердаков. А заехавшие даже без карт города наши росгвардейцы… Это прекрасно! «Вот, товарищи генералы!», — сказал он.

Стрелков также иронично рассмеялся, намекнув на громадные потери российских военных.

«Хорошо, кто уехал! Кому повезло! Кто смог вырваться! Честь и хвала! Так не воюют, понимаете!», — сказал Гиркин.