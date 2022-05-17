Полиция Армении по состоянию задержала 155 участников акций неповиновения, организованных оппозиционным движением.

Сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182-ой кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).



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Сотрудники полиции задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна в ходе акций неповиновения в Ереване.

С утра в разных частях города возобновились протестные действия, сторонники движения «Сопротивление» начали блокировать уличное движение.

В них принимал участие также сын экс-президента Левон Кочарян. Спустя некоторое время полиция начала подвергать приводу демонстрантов, силовики забрали и Кочаряна, который в этот момент находился на улице Анрапетутян в центре столицы.

В своем Telegram-канале позже Кочарян написал: «Меня подвергли приводу. Не опускаем руки, не падаем духом. Продолжаем».

Напомним, Левон Кочарян уже был задержан в ходе акций 3 мая.

Также задержаны зампред Республиканской партии Армен Ашотян и экс-депутат Наира Зограбян.