Полиция Армении по состоянию задержала 155 участников акций неповиновения, организованных оппозиционным движением.
Сторонников оппозиции подвергли приводу по ст. 182-ой кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).
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Сотрудники полиции задержали сына второго президента Армении Роберта Кочаряна в ходе акций неповиновения в Ереване.
С утра в разных частях города возобновились протестные действия, сторонники движения «Сопротивление» начали блокировать уличное движение.
В них принимал участие также сын экс-президента Левон Кочарян. Спустя некоторое время полиция начала подвергать приводу демонстрантов, силовики забрали и Кочаряна, который в этот момент находился на улице Анрапетутян в центре столицы.
В своем Telegram-канале позже Кочарян написал: «Меня подвергли приводу. Не опускаем руки, не падаем духом. Продолжаем».
Напомним, Левон Кочарян уже был задержан в ходе акций 3 мая.
Также задержаны зампред Республиканской партии Армен Ашотян и экс-депутат Наира Зограбян.
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