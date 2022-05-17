Соединенные Штаты сохраняют уверенность в том, что НАТО достигнет консенсуса по вступлению в альянс Финляндии и Швеции, несмотря на возражения Турции. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы уверены, что как альянс мы достигнем консенсуса относительно процесса вхождения [Финляндии и Швеции] в состав [НАТО], если они примут решение подать заявку на вступление. Это то, что вчера сказал госсекретарь [США Энтони] Блинкен», — заявила Жан-Пьер, повторив позицию главы американской дипломатии.

Пресс-секретарь американского президента при этом подчеркнула, что Вашингтон «приветствует нынешние заявления правительств Финляндии и Швеции об их намерении стремиться к членству в НАТО». «Мы решительно поддержим эти заявки, когда они будут официально поданы в Брюсселе», — добавила она.