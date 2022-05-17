Официальный Киев заявил, что ВСУ перешли в контрнаступление в Харьковском направлении и даже частично вышли к государственной границе с Российской Федерацией. Бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании сэр Ричард Барронс отметил, что провал российских войск под Харьковом является предвестником поражения России в войне, сообщает «ВВС».

Харьков является одним из самых больших городов Украины, в котором до войны проживало 1,4 млн человек. После начала войны город был в осаде и часть жителей вынуждена была выехать или прятаться в метро. Российские военные анонсировали захват города через неделю после начала войны. Теперь силы ВСУ перешли в контрнаступление на данном направлении.

Генерал Барронс отметил, что неспособность России захватить Харьков следует расценить как предвестник поражения для страны.

«Это была слишком большая задача для российских военных. Их войска не обладали достаточным количеством солдат, не имели достаточно воли и навыков, чтобы захватить Харьков», – заявил Барронс.

Военный отметил, что из-за того, что россияне застряли на окраинах города, они стали более легкой мишенью для активной и успешной украинской контратаки. Россиянам пришлось изменить фокус наступления и переориентироваться на Донбасс.

Однако Барронс сказал, что неудача России возле Харькова не означает, что российское вторжение вдруг закончится в ближайшее время. По мнению генерала войска РФ будут сосредотачиваться сейчас на Донбассе и около Луганской области.