Ветеран специального лётного отряда «Россия» Адольф Милованов, перевозивший на вертолёте Ми-8 первых лиц государства с 1970-х до 2000-х годов, в беседе с «Газетой.ru» рассказал о предпочтениях своих пассажиров. Так, например, во время полётов по стране Леонид Брежнев предпочитал зубровку, а на вертолётах Михаила Горбачёва спиртное отсутствовало вовсе.

«Выпивки не было, по-моему, только у Горбачёва. Но она полагалась. Можно налить в полёте или нельзя, принимала решение бортпроводница. Она же знала, кто летит. Обязательно был коньяк, водка в матовой бутылке. Брежнев любил не водку, не коньяк, а зубровку. Уже знали все прихоти главного пассажира, поэтому, естественно, ассортимент был что надо», — рассказал Милованов.

А, например, Юрию Андропову совсем нельзя было летать на вертолёте из-за аппарата искусственной почки, поделился пилот. Кроме того, он рассказал и о своей службе. Милованов прослужил в отряде до 62 лет, хотя по правилам командиры вертолётов летают до 55 лет, а после достижения возраста пересаживаются на кресло второго пилота. Лётчик связывает это со своим большим опытом, ведь он 13 лет пробыл на Cевере и летал в различных условиях.

«Всё было на высшем уровне, одни благодарности. И поэтому, может быть, я летал до 62 лет», — добавил Милованов.