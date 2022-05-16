Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели отдельную встречу на полях саммита ОДКБ.

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«Мы с вами находимся в регулярном контакте по всем вопросам двусторонней повестки и по региональным проблемам. Тем не менее, вопросов всегда много. Это очевидно с учетом интенсивности нашего диалога», — сказал Путин.

В начале беседы в двустороннем формате он отметил, что за прошлый год произошел приличный рост товарооборота, продолжаются инвестиционные проекты.

«Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам», — добавил Путин.