Евросоюз считает для стран Западных Балкан недопустимым сохранение нейтральной позиции в отношении России. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Это несовместимо с созданием общего будущего с ЕС», — сказал он.

По его словам, ЕС должен в кратчайшие сроки начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии, задержка вредит ЕС и усиливает позиции РФ.