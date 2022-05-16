Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — заявил он.

Президент также рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

«Даже в их (Швеции и Финляндии) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», — заявил он.

Президент Турции добавил, что Анкара не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции.